Meteo: O zi cu ploaie, lapovita si ninsori

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni la amiaza, o informare meteorologica de vreme rea valabila pentru toata tara , care intra in vigoare luni la 21:00 si expira marti la ora 11:00, timp in care vor fi precipitatii din belsug si vant puternic.vine cu precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare in aproape toata tara, exceptie facand vestul tarii. Maximele vor ajunge la 10 grade in Moldova, 9 in Maramures, 11 in Crisana, 10 in Transilvania, 11 in Banat, 11 in Oltenia, 9 in Muntenia si 8 grade in Dobrogea.In Capitala, se anunta lapovita si ninsoare in noaptea de luni spre marti. In timpul zilei de marti temperatura maxima va ajunge la 9 grade, iar minima la 1 grad.6 grade10 grade6 grade4 grade8 grade8 grade9 grade8 grade9 grade10 grade11 grade9 grade11 grade10 grade13 grade20 grade.Detemperaturile incep sa creasca iar. Mercurul din termometre va indica maxime de 12 grade in Moldova, 10 in Maramures, 11 in Crisana, 11 in Transilvania, 11 in Banat, 11 in Oltenia, 12 in Muntenia si 10 grade in Dobrogea.Norii isi vor face aparitia in Capitala miercuri, dar nu va mai ploua. Temperaturile vor ajunge la 11 grade ziua si 0 noaptea.7 grade11 grade8 grade7 grade9 grade11 grade9 grade9 grade10 grade11 grade11 grade10 grade12 grade12 grade12 grade11 grade.Vezi cum va fi vremea pana pe 24 martie A.G.