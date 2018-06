Meteo: O zi cu soare si apoi o racire a vremii in toata tara

Ziare.

La munte se anunta mai multe averse. Nici litoralul nu va fi ferit de ploaie, dar vestile sunt bune in privinta temperaturii apei marii, care va ajunge la 22 de grade.In, temperatura va creste. Mercurul din termometre va ajunge la 31 de grade in timpul zilei, dar si noaptea va fi cald, anuntandu-se 17 grade. Este posibil ca ziua sa ploua.25 grade27 grade20 grade25 grade27 grade29 grade28 grade28 grade31 grade29 grade30 grade30 grade31 grade31 grade31 gradese anunta o usoara racire a vremii in toata tara.Invor fi 27 de grade ziua si 16 noaptea. Meteorologii anunta averse la amiaza.22 grade23 grade20 grade26 grade26 grade27 grade26 grade25 grade27 grade27 grade26 grade28 grade28 grade27 grade37 gradeIata cum va fi vremea pana pe 17 iunie , dar si prognoza pentru aceasta vara care se anunta fierbinte A.G.