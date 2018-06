Meteo: O zi e cald, o zi e racoare. Cert e ca nu scapam de ploi

Ziare.

Atat vineri, cat si sambata ne asteapta ploi in mare parte din tara.De altfel, vineri intra in vigoare si un cod galben de furtuna valabil pentru trei sferturi din tara.Iata aici mai multe detalii - Cod galben de furtuna, vineri, in trei sferturi din tara In Capitala, vineri va fi innorat si va ploua, desi temperatura maxima va fi de 31 de grade Celsius. Pe timpul noptii se vor inregistra 17 grade.Iata temperaturile maxime care se vor inregistra in alte mari orase vineri:24 grade28 grade22 grade21 grade25 grade28 grade27 grade28 grade33 grade21 grade30 grade22 grade27 grade27 grade31 gradeDe la o zi la alta, temperaturile se schimba drastic. In Bucuresti, daca vineri ne bucuram de 31 de grade, sambata maxima va indica doar 20 de grade Celsius. In plus, nu scapam de ploi, iar pe timpul noptii se vor inregistra 12 grade.Iata si temperaturile maxime pentru ziua de sambata:24 grade23 grade13 grade17 grade18 grade22 grade18 grade17 grade22 grade21 grade20 grade21 grade23 grade23 grade20 gradeVezi si prognoza meteo pana pe 1 iulie