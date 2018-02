Meteo: O zi ploua, o zi ninge, dar ramane totusi prea cald pentru februarie

Ziare.

com

Totusi, temperaturile se mentin la un nivel destul de ridicat pentru inceputul lunii februarie., cel mai cald va fi in sudul tarii, unde temperatura maxima va fi inregistrata in, de 17 grade.Cea mai scazuta temperatura inregistrata va fi in, unde termometrele vor arata, sambata, 10 grade Celsius.: 12 grade Celsius: 12 grade Celsius: 14 grade Celsius: 11 grade Celsius: 16 grade Celsius: 16 grade CelsiusIn, va ploua slab, iar cerul va fi cam noros, insa maxima ajunge la 15 grade, minima inregistrata fiind de 3 grade.: 10 grade Celsius: 10 grade Celsius: 9 grade Celsius: 14 grade Celsius: 12 grade Celsius: 12 grade Celsius: 11 grade Celsius: 8 grade Celsius: 10 grade CelsiusDuminica ne aducein vestul tarii: inva ninge puternic si termometrele vor arata doar 5 grade Celsius, in timp ce insiva ninge moderat, iar temperaturile inregistrate vor fi de 6-7 grade Celsius.In, duminica, vor fi inregistratesi, cu temperaturi maxime de pana la 6 grade Celsius.Insi, cerul va fi variabil si va ploua moderat, iar temperaturile vor ajunge la 10 grade Celsius.Inva fi cel mai cald, 12 grade Celsius fiind temperatura maxima inregistrata, dar va ploua si aici, insa slab.In, maximele vor indica doar 8 grade Celsius si va ploua slab.Vremea inva fi destul de calda, insaslab. Termometrele vor arata o maxima de: 4 grade Celsius: 5 grade Celsius: 9 grade Celsius: 10 grade Celsius: 8 grade Celsius: 9 grade Celsius: 5 grade Celsius: 4 grade Celsius: 5 grade Celsius, temperaturile vor fi mai scazute, iar cerul va fi variabil in sudul si estul tarii. In vest si in centru se anunta, din nou, ninsori.