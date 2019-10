Meteo: O zi se mai zburleste toamna, iar apoi revine caldura

Ziare.

com

, ploile isi mai fac aparitia prin Moldova si Muntenia. Se va ajunge la maxime de 14 grade in Moldova, 13 in Maramures, 15 in Crisana, 13 in Transilvania, 14 in Banat, 16 in Oltenia, 16 in Muntenia si 14 grade in Dobrogea.In Capitala, se anunta nori si inca va fi frig. Vor fi 14 grade.11 grade14 grade14 grade11 grade12 grade14 grade12 grade13 grade12 grade13 grade15 grade13 grade15 grade16 grade15 grade16 grade13 gradeDevremea incepe sa se imbunatateasca. Mercurul din termometre va ajunge la maxime de 20 grade in Moldova, 19 in Maramures, 22 in Crisana, 20 in Transilvania, 22 in Banat, 22 in Oltenia, 22 in Muntenia si 21 grade in Dobrogea.In Bucuresti, iese putin soarele dintre nori si vor fi 20 de grade.19 grade21 grade19 grade18 grade18 grade18 grade18 grade20 grade19 grade19 grade21 grade19 grade22 grade21 grade19 grade22 grade18 gradeIata cum va fi vremea pana pe 20 octombrie A.G.