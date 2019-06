Meteo: Pana la 35 de grade, dar si furtuni

Ziare.

In plus, pana marti la ora 23:00 este in vigoare o informare meteo de vreme rea pentru toata tara. se anunta furtuni sporadice cu fulgere in mai multe zone si maxime ce vor ajunge la 32 grade in Moldova, 33 in Maramures, 34 in Crisana, 33 in Transilvania, 33 in Banat, 32 in Oltenia, 33 in Muntenia si 32 grade in Dobrogea.Marti va ploua in Capitala, mai ales in timpul noptii. Maxima zilei va ajunge la 31 de grade.26 grade31 grade27 grade27 grade31 grade30 grade31 grade28 grade30 grade31 grade31 grade31 grade31 grade31 grade31 grade29 grade.31 gradeva fi si mai cald si se mai anunta ploi doar prin Moldvoa. Mercurul din termometre va ajunge la maxime de 33 grade in Moldova, 34 in Maramures, 35 in Crisana, 34 in Transilvania, 35 in Banat, 34 in Oltenia, 35 in Muntenia si 33 grade in Dobrogea.Miercuri va fi destul de cald in Capitala. Vor fi 32 de grade.27 grade32 grade28 grade27 grade30 grade30 grade31 grade28 grade29 grade32 grade32 grade31 grade32 grade31 grade31 grade31 grade.30 gradeIata cum va fi vremea pana pe 7 iulie A.G.