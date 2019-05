Meteo: Peste 30 de grade, dar si vijelii

Ziare.

In plus, Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti la amiaza, o noua avertizare de tip cod galben de furtuni valabila pentru 26 de judete pana miercuri, dar si o informare meteo de vremea rea ce va fi in vigoare pana in weekend.Pentrumeteorologii anunta averse si maxime de 30 grade in Moldova, 25 in Maramures, 26 in Crisana, 26 in Transilvania, 26 in Banat, 30 in Oltenia, 31 in Muntenia si 31 grade in Dobrogea.In Capitala nu se anunta averse pentru miercuri. Maxima zilei va ajunge la 28 grade ziua, iar noaptea se vor inregistra 16 grade.24 grade23 grade26 grade22 grade22 grade22 grade26 grade23 grade27 grade29 grade24 grade27 grade24 grade27 grade26 grade28 grade.24 gradeAversele vor continua siin mai multe zone din tara. Mercurul din termometre va ajunge la maxime de 30 grade in Moldova, 24 in Maramures, 25 in Crisana, 26 in Transilvania, 26 in Banat, 29 in Oltenia, 31 in Muntenia si 31 grade in Dobrogea.Si in Bucuresti va creste temperatura; vor fi 29 de grade ziua si 10 noaptea.23 grade21 grade22 grade22 grade21 grade21 grade26 grade22 grade26 grade29 grade21 grade27 grade21 grade26 grade24 grade27 grade.23 gradeIata cum va fi vremea pana pe 9 iunie A.G.