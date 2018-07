Meteo: Ploaia care nu mai pleaca strica planurile de concediu

Ziare.

Pana joi la ora 23:00 ramane in vigoare o avertizare de tip cod galben de furtuni care vizeaza regiunile estice si sud-estice, zona Carpatilor Orientali si Meridionali.In Moldova vor fi maximum 28 de grade, in Maramures 29 de grade, in Crisana si Banat 32 de grade, iar in Transilvania 30 de grade.Nici in celelalte regiuni nu vor lipsi aversele. Se anunta ploi si 30 de grade in Oltenia, iar in Muntenia vor fi 29 de grade. 28 de grade vor fi si in Dobrogea.In Capitala se anunta averse., in Bucuresti, vor fi maxim 28 de grade.25 grade27 grade21 grade28 grade28 grade27 grade26 grade26 grade28 grade29 grade27 grade28 grade29 grade30 grade28 gradecontinua instabilitatea atmosferica si ploile. Mercurul din termometre va indica 28 de grade in Moldova si Muntenia, 30 in Maramures si Oltenia, 32 in Crisana si Transilvania, 31 in Banat si 29 in Dobrogea.In, vineri, vor fi maximum 28 de grade.24 grade27 grade21 grade29 grade28 grade26 grade26 grade26 grade29 grade28 grade27 grade28 grade29 grade30 grade28 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 5 august , dar si prognoza pentru aceasta vara care se anunta initial fierbinte , desi deocamdata nu pare.A.G.