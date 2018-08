Meteo: Ploi de vara

Ziare.

com

vor fi maxim 34 de grade in Moldova, Oltenia, Dogrobea, Crisana si Transilvania, 33 in Maramures si 35 in Banat si Muntenia.La munte se anunta averse, in timp ce pe litoral vremea va fi perfecta pentru plaja. Temperatura apei va ajunge la 26 de grade.Inse anunta averse pentru miercuri si o maxima de 33 de grade ziua si 19 noaptea.26 grade29 grade26 grade29 grade31 grade30 grade29 grade29 grade33 grade34 grade31 grade34 grade33 grade33 grade32 gradevor fi maximum 33 de grade in Moldova, Banat, Transilvania si Crisana, 32 in Maramures si Dobrogea si 34 in Oltenia si Muntenia.Va fi cald in timpul zilei si doar cativa nori in. Se anunta 32 de grade si 17 noaptea.26 grade28 grade27 grade30 grade30 grade30 grade28 grade29 grade31 grade32 grade31 grade31 grade32 grade31 grade32 grade.Vezi cum va fi vremea pana pe 2 septembrie A.G.