Meteo: Ploi de vara si soare timid

Cele mai mari temperaturi se vor inregisrtra joi in Oltenia si Muntenia, unde vor fi 32 de grade. Totusi, in Muntenia ploile nu dispar de tot.In Moldova, Crisana si Transilvania se vor inregistra maxime de 30 de grade, in timp ce in Maramures vor fi 29, iar in Banat 31.Averse vor fi in Dobrogea, unde se anunta maxim 28 de grade. Temperatura apei marii va ajune la 24 de grade.Insoarele va zambi printre nori. Termometrele vor indica 29 de grade ziua si 17 grade in timpul noptii.Pe litoral nu va mai ploua, dar apa marii va avea doar 23 de grade.24 grade24 grade22 grade27 grade26 grade27 grade26 grade26 grade29 grade29 grade28 grade29 grade28 grade31 grade29 gradese incalzeste in Muntenia, unde se anunta 33 de grade si nu va mai ploua. 33 de grade vor fi si in Oltenia si Transvilania. Meteorologii anunta averse si pentru aceste zone.31 de grade se anunta in Moldova si Transilvania, dar aici vor fi si averse. Ploi si 31 de grade se anunta si pentru Banat si Crisana.Vineri va fi putin mai cald in, inregistrandu-se 31 de grade ziua si 18 noaptea.26 grade26 grade24 grade28 grade27 grade29 grade27 grade29 grade231 grade31 grade30 grade31 grade31 grade32 grade30 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 15 iulie , dar si prognoza pentru aceasta vara care se anunta fierbinte , desi deocamdata nu pare.A.G.