Meteo: Ploile mai stau cateva zile cu noi

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, mai multe atentionari de tip cod galben si una de tip portocaliu de vreme rea pentru mai multe judete, prelungind si informarea meteo valabila pentru toata tara.Mercurul din termometre va indicamaxime de 15 de grade in Moldova, 16 in Maramures si Dobrogea, 19 in Crisana, Muntenia si Banat, 20 in Oltenia.In Bucuresti, joi, se anunta 20 de grade.13 grade18 grade17 grade12 grade14 grade14 grade18 grade15 grade12 grade15 grade19 grade18 grade19 grade19 grade19 grade20 grade14 gradePentruse anunta maxime de 19 grade in Moldova si Dobrogea, 17 in Maramures, 22 in Oltenia, 20 in Banat, Crisana si in Muntenia si 18 in Transilvania.In Bucuresti, vineri, vom avea nori si 20 grade.15 grade19 grade17 grade16 grade17 grade17 grade20 grade17 grade18 grade19 grade20 grade20 grade21 grade21 grade22 grade20 grade17 gradeA.G.