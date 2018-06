Meteo: Ploile nu ne dau pace

Ziare.

com

Marti, in Maramures, Transilvania, Oltenia si Muntenia se vor semnala descarcari electrice urmate de ploaie moderata sau puternica, iar in restul tarii se vor inregistra averse slabe de ploaie, fara descarcari electrice.In Bucuresti, marti, cerul va fi innorat, iar temepratura maxima va ajunge la 27 grade Celsius, in timp ce minima nu va trece de 16 grade pe parcursul noptii.23 grade25 grade19 grade23 grade23 grade25 grade23 grade25 grade29 grade24 grade26 grade24 grade26 grade26 grade27 gradeMiercuri, in Crisana, Banat si Dobrogea cerul va fi variabil si va ploua slab, insa in restul tarii se va semnala fenomenul de oraj (furtuni insotite de fulgere) slab sau moderat cu ploaie.In Capitala, miercuri, va fi furtuna cu descarcari electrice, iar temperatura maxima din timpul zilei va fi de 22 grade Celsius. Pe parcursul noptii, termometrele vor indica doar 17 grade.17 grade24 grade17 grade21 grade18 grade20 grade17 grade25 grade26 grade19 grade22 grade19 grade21 grade21 grade22 grade