Meteo: Ploile nu se dau duse

Meteorologii au emis doua avertizari de tip cod galben si portocaliu de furtuni valabile pana marti dimineata, dar si o informare meteorologica de vreme rea valabila pentru toata tara pana pe 6 iunie. se anunta maxime ce vor ajunge la 27 grade in Moldova, 26 in Maramures, 27 in Crisana, 27 in Transilvania, 25 in Banat, 25 in Oltenia, 25 in Muntenia si 26 grade in Dobrogea.Ziua de marti aduce tot ploi in Capitala. Maxima zilei va ajunge la 23 grade, iar minima va fi de 14 grade.22 grade26 grade22 grade22 grade26 grade24 grade22 grade23 grade25 grade24 grade24 grade22 grade23 grade22 grade23 grade24 grade.25 gradeSivremea se anunta la fel. Mercurul din termometre va ajunge la maxime de 27 grade in Moldova, 26 in Maramures, 24 in Crisana, 26 in Transilvania, 25 in Banat, 25 in Oltenia, 28 in Muntenia si 28 grade in Dobrogea.Si miercuri va ploua in Capitala. Vor fi 25 de grade ziua si 14 noaptea.22 grade24 grade23 grade23 grade24 grade23 grade21 grade22 grade26 grade27 grade23 grade23 grade23 grade23 grade23 grade26 grade.24 gradeIata cum va fi vremea pana pe 16 iunie A.G.