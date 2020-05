Meteo: Ploile pun stapanire pe intreaga tara. #Stamacasa si pandim curcubeul

Ziare.

Pentrumaximele se anunta de 16 grade in Moldova, Dobrogea si Crisana, 18 in Banat si Oltenia, 12 in Maramures, 15 in Transilvania si 19 in Muntenia.In Bucuresti, miercuri, se anunta ploi si doar 17 grade.9 grade15 grade16 grade13 grade13 grade13 grade16 grade12 grade15 grade14 grade16 grade16 grade16 grade17 grade17 grade17 grade12 gradePloile vor continua si, cand se anunta maxime de 17 de grade in Moldova, 19 in Oltenia, Dobrogea si Banat, 21 in Muntenia, 18 in Crisana, 14 grade in Maramures si 17 in Transilvania.In Bucuresti, joi, se anunta nori si 19 grade.12 grade17 grade18 grade12 grade12 grade13 grade18 grade14 grade14 grade17 grade19 grade19 grade19 grade19 grade18 grade19 grade14 gradeA.G.