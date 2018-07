Meteo: Ploile se domolesc, frigul mai ramane cateva zile

Ziare.

com

In Moldova, se mai anunta ploi pentru duminica si vor fi cel mult 23 de grade. Si in Transilvania vor fi averse si termometrele vor indica cel mult 22 de grade. 21 de grade va fi maxima in Maramures.In Crisana si Banat se opresc ploile, dar va fi innorat, doar pe alocuri iesind soarele. Vor fi cel mult 22 de grade si, respectiv, 23 de grade.Vestile nu sunt foarte bune inca pentru turistii de pe litoral sau cei de la munte. Pe litoral va mai ploua si duminica, termometrele nedepasind 23-24 de grade. 24 de grade va avea si apa marii.La munte vor fi averse locale si in ultima zi a saptamanii.Innu se mai anunta ploaie duminica, dar va fi innorat. Termometrele vor indica cel mult 26 de grade ziua, insa noaptea va fi frig, temperatura coborand pana la 12 grade.18 grade23 grade14 grade18 grade17 grade23 grade19 grade20 grade23 grade21 grade23 grade21 grade24 grade24 grade24 gradeDeincepe sa mai iasa soarele in aproape toata tara. Vor mai fi foarte putine averse, slab cantitativ si doar local, insa temperaturile se mentin sub 28 de grade.Va fi soare si in, unde vor fi 25 de grade ziua si 12 noaptea.In Moldova nu va mai ploua si vor fi chiar 26 de grade luni. 22 de grade se vor inregistra in Maramures, iar in Transilvania va fi cu un grad mai mult. 24 si, respectiv, 25 de grade vor fi in Crisana si Banat.In Oltenia si Muntenia va fi cel mai cald, maximele atingand 28 de grade.Si pentru litoral vestile incep sa fie bune. Ploia se va opri si va iesi soarele. Mercurul din termometre va ajunge la 26 de grade, in timp ce apa marii va avea 24 de grade.19 grade26 grade17 grade19 grade19 grade24 grade21 grade22 grade26 grade23 grade24 grade23 grade25 grade26 grade25 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 8 iulie , dar si prognoza pentru aceasta vara care se anunta fierbinte , desi deocamdata nu pare.A.G.