Meteo: Ploile se mai domolesc

Totusi, meteorologii au prelungit informarea meteo de vreme rea pentru toata tara , care acum este valabila pana miercuri, la ora 23:00.Astfel, miercuri se anunta maxime de 34 de grade in Moldova, 32 in Maramures, 33 in Crisana, 34 in Transilvania, 32 in Banat, 33 in Oltenia si Muntenia, iar in Dobrogea vor fi 34 de grade. Va ploua doar in Transilvania, Oltenia, Munteni si Dobrogea.In Bucuresti, miercuri, nu se mai anunta ploi, insa cerul va fi variabil. Temperatura maxima va fi de 32 grade Celsius. Pe timpul noptii vor fi 17 grade.27 grade31 grade29 grade28 grade29 grade29 grade30 grade28 grade31 grade33 grade31 grade31 grade31 grade31 grade31 grade31 grade29 gradeJoi, se anunta maxime de 34 de grade in Moldova, 33 in Maramures, 35 in Crisana, 34 in Transilvania, 35 in Banat si 34 in Oltenia, Muntenia si in Dobrogea.In Capitala, joi, cerul va fi partial noros, iar temperatura maxima va fi de 33 de grade. Pe timpul noptii se vor inregistra 17 grade Celsius.28 grade33 grade30 grade29 grade31 grade30 grade30 grade29 grade30 grade33 grade33 grade31 grade33 grade32 grade32 grade32 grade30 grade