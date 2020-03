Meteo: Ploua, dar macar nu e prea frig

Ziare.

Marti, ploua in aproape toata tara, exceptie facand Maramuresul si Crisana. Precizam ca pana marti seara este in vigoare o informare de ploi emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) Astfel, in Moldova vor fi maximum 15 grade, in Maramures 12, in Transilvania 14, in Crisana si Banat vor fi 13 grade, in Oltenia 16, in Muntenia 17, iar in Dobrogea maxima va fi de 16 grade Celsius.In Bucuresti va ploua slab, iar cerul va fi noros. Temperatura maxima va fi de 15 grade.8 grade12 grade13 grade10 grade11 grade11 grade16 grade9 grade13 grade14 grade12 grade16 grade12 grade13 grade12 grade13 grade11 gradeNici miercuri nu scapam de ploi, dar acestea se restrang. Temperaturile maxime in regiunile tarii vor arata astfel: 15 grade in Moldova, 12 in Transilvania, 9 in Maramures, 12 in Crisana, 14 in Banat, 17 in Oltenia si Muntenia, iar in Dobrogea vor fi 18 grade Celsius.In Capitala vor fi maxim 16 grade si nici nu va ploua miercuri.10 grade10 grade16 grade11 grade7 grade10 grade16 grade11 grade13 grade17 grade12 grade16 grade13 grade15 grade15 grade16 grade10 grade