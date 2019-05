Meteo: Ploua, ploua, ploua

Ziare.

Meteorologii au emis, miercuri, o alerta meteo de vreme rea valabila pentru toata tara, care expira joi, la ora 22:00. Pana atunci, in vestul, nord-vestul si centrul tarii precum si la munte, cu precadere in zona Carpatilor Occidentali si in jumatatea nordica a Carpatilor Orientali, vor fi averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului ce pot lua aspect de vijelie si izolat caderi de grindina.Asa ca ploile nu se vor opri. Soarele nu isi va face aparitia, iar maximele anuntate vor fi 27 grade in Moldova, 20 in Maramures, 22 in Crisana, 22 in Transilvania, 23 in Banat, 27 in Oltenia, 27 in Muntenia si 27 grade in Dobrogea.Joi va fi o zi cu nori in Capitala. Maxima zilei va fi de 24 grade, iar minima 12 grade.18 grade18 grade24 grade20 grade16 grade18 grade23 grade18 grade23 grade26 grade18 grade24 grade18 grade23 grade21 grade24 grade.19 gradeNicinu se vor opri ploile. Mercurul din termometre va ajunge la maxime de 23 grade in Moldova, 22 in Maramures, 23 in Crisana, 22 in Transilvania, 23 in Banat, 23 in Oltenia, 23 in Muntenia si 23 grade in Dobrogea.Vineri va ploua Capitala. Vor fi 22 de grade ziua si 13 noaptea.18 grade18 grade20 grade20 grade18 grade17 grade21 grade18 grade22 grade24 grade18 grade21 grade18 grade22 grade21 grade22 grade.29 gradeA.G.