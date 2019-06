Meteo: Ploua, ploua, ploua...

Ziare.

De altfel, luni a si intrat in vigoare un nou cod galben de ploi, vijelii si grindina pentru aproape toata tara.Astfel, marti se anunta maxime de 32 de grade in Moldova, 31 in Maramures, 32 in Crisana, 33 in Transilvania, 32 in Banat, 29 in Oltenia, 31 in Muntenia si in Dobrogea.In Bucuresti, marti, cerul va fi temporar noros, vor fi averse si descarcari electrice. Insa temperatura maxima va fi de 30 de grade Celsius, in timp ce pe timpul noptii vor fi 17 grade.25 grade29 grade26 grade27 grade28 grade27 grade24 grade24 grade29 grade32 grade30 grade27 grade30 grade26 grade27 grade27 grade27 gradeMiercuri, se anunta maxime de 34 de grade in Moldova, 31 in Maramures, 33 in Crisana, 33 in Transilvania si Banat, 32 in Oltenia, 34 in Muntenia si in Dobrogea.27 grade31 grade28 grade28 grade29 grade29 grade29 grade28 grade31 grade33 grade31 grade31 grade31 grade30 grade30 grade31 grade29 gradeA.D.