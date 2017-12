Meteo: Prea cald pentru un final de decembrie

Ziare.

Atfel, pana la ora 8 au fost semnalate precipitatii mixte in zona de munte din judetul Harghita, iar pana la ora 11 in judetele Constanta si Tulcea se vor semnala intensificari locale ale vantului care la rafala vor atinge 55 - 60 km/h, iar izolat vor fi conditii de ploaie, existand riscul depunerii de polei.In restul tarii, insa, va fi mai cald decat normal, cu temperaturi ce incep sa scada insa in zonele din vest.Maximele vor fi cuprinse intre 3 si 13 grade, cel mai cald fiind in estul si sud-estul tarii, unde spre seara se va innora si va ploua. Izolat, ploile s-ar putea transforma in lapovita. La munte vor predomina ninsorile, iar vantul va sufla cu putere.Iata cateva dintre temperaturile maxime:8 grade8 grade8 grade12 grade10 grade10 grade11 grade10 grade5 gradeSi in Bucuresti ziua va fi una calda, cu o maxima de 10-11 grade la amiaza si temperaturi minime mai ridicate decat in zilele anterioare (spre 7 grade Celsius). Insa, cerul va fi mai mult innorat si va ploua slab.Vezi si prognoza meteo pentru lunile ianuarie - martie 2018