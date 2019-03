Meteo: Primavara incepe sa isi intre in drepturi

Ziare.

com

nu se anunta averse si vor fi maxime de 16 grade in Moldova, 17 in Maramures, 20 in Crisana, 18 in Transilvania, 20 in Banat, 17 in Oltenia, 18 in Muntenia si 15 grade in Dobrogea.In Bucuresti, va fi soare. Se vor inregistra 19 grade ziua si 4 grade noaptea.14 grade20 grade11 grade13 grade15 grade18 grade16 grade16 grade14 grade14 grade19 grade16 grade19 grade18 grade18 grade19 grade., insa, se schimba lucrurile. Se anunta ploi in Moldova, Transilvania, Maramures, Crisana si Banat, dar, in acelasi timp, temperaturile cresc. Maximele vor ajunge la 21 grade in Moldova, 18 in Maramures, 21 in Crisana, 20 in Transilvania, 21 in Banat, 21 in Oltenia, 21 in Muntenia si 21 grade in Dobrogea.In Capitala, se va incalzi si termometrele vor indica 22 de grade la amiaza si 7 grade noaptea.19 grade19 grade14 grade14 grade16 grade19 grade20 grade19 grade18 grade20 grade20 grade21 grade20 grade20 grade21 grade21 grade.Vezi cum va fi vremea pana pe 17 martie A.G.