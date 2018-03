Meteo: Primavara incepe sa-si intre in drepturi. Vineri e vreme buna de iesit in parc

Brasov: 17 grade

17 grade Constanta: 11 grade

11 grade Suceava: 16 grade

16 grade Baia Mare: 12 grade

12 grade Cluj-Napoca: 17 grade

17 grade Pitesti: 17 grade

17 grade Sibiu: 17 grade

17 grade Iasi: 16 grade

16 grade Galati: 17 grade

17 grade Arad: 19 grade

19 grade Ploiesti: 17 grade

17 grade Timisoara: 19 grade

19 grade Craiova: 18 grade

18 grade Drobeta-Turnu Severin: 18 grade

18 grade Giurgiu: 18 grade

Brasov: 18 grade

18 grade Constanta: 12 grade

12 grade Suceava: 18 grade

18 grade Baia Mare: 19 grade

19 grade Cluj-Napoca: 21 grade

21 grade Pitesti: 19 grade

19 grade Sibiu: 19 grade

19 grade Iasi: 17 grade

17 grade Galati: 19 grade

19 grade Arad: 21 grade

21 grade Ploiesti: 19 grade

19 grade Timisoara: 21 grade

21 grade Craiova: 22 grade

22 grade Drobeta-Turnu Severin: 20 grade

20 grade Giurgiu: 22 grade

Ziare.

com

invor fi 18 grade in timpul zilei, iar in timpul noptii se vor inregistra 5 grade.inva fi o vreme care nu va lasa pe nimeni sa stea in casa. Vor fi 21 de grade ziua si 10 in timpul noptii.Vezi cum va fi vremea pana pe 8 aprilie A.G.