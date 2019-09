Meteo: Primul weekend de toamna vine cu temperaturi de vara

Ziare.

com

Deincepe sa se faca si putin mai cald, dupa ce in timpul saptamanii ne-am racorit. Meteorologii anunta maxime de 30 grade in Moldova, 29 in Maramures, 31 in Crisana, 29 in Transilvania, 31 in Banat, 32 in Oltenia, 30 in Muntenia si 30 grade in Dobrogea.In Bucuresti, sambata se anunta 29 de grade.25 grade29 grade26 grade25 grade27 grade27 grade28 grade27 grade28 grade30 grade29 grade28 grade29 grade29 grade30 grade31 grade28 gradese anunta ploi in aproape toate regiunile, cu exceptia Dobrogei si Moldovei. Vor fi maxime de 30 grade in Moldova, 27 in Maramures, 29 in Crisana, 30 in Transilvania, 30 in Banat, 32 in Oltenia, 31 in Muntenia si 29 grade in Dobrogea.In Capitala vor fi 29 de grade.25 grade27 grade26 grade26 grade26 grade27 grade27 grade27 grade29 grade29 grade27 grade28 grade27 grade30 grade30 grade29 grade28 gradeIata cum va fi vremea pana pe 8 septembrie A.G.