Meteo: Primul weekend din an aduce vreme posomorata si ninsori. De luni, vine gerul

vremea va fi destul de rece. Soarele se va arata in special in sudul tarii si partial in centru. In restul teritoriului, insa, cerul va ramane acoperit si in centru si vest e posibil chiar sa ninga.Incerul va fi variabil, iar vantul va bate slab. Temperatura maxima va ajunge la 1 grad Celsius, iar minima va cobora pana la -7 grade Celsius.- 3 grade Celsius- 3 grade Celsius1 grade Celsius1 grade Celsius-2 grade Celsius-1 grade Celsius-3 grad Celsius- 5 grade Celsius- 2 grade Celsiusse mai incalzeste putin, dar soarele se mai arata doar pe alocuri, in centrul si vestul tarii. In rest, se anunta ninsori slabe.La, vantul va continua sa sufle slab, temperaturile vor varia intre 0 si -6 grade Celsius, iar cerul va ramane acoperit. Este foarte posibil sa fulguie.- 4 grade Celsius- 4 grade Celsius0 grade Celsius1 grade Celsius2 grade Celsius2 grade Celsius-2 grad Celsius- 3 grade Celsius0 grade Celsiusincepe cu vreme si mai rece. In consecinta, pana si in sudul tarii maximele ar putea fi negative, luni dimineata.