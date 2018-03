Meteo: Profitati de ziua de sambata. De duminica se intoarce iarna

Ziare.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis trei avertizari de tip cod galben de ninsori si vreme rea valabile pentru urmatoarele zile.Astfel, primul cod galben intra in vigoare sambata, la ora 14:00, si expira duminica la ora 18:00. Cel de-al doilea cod galben intra in vigoare sambata la ora 18:00 si expira duminica la ora 08:00, iar cel de-al treilea cod galben este valabil duminica de la ora 08:00 la 23:00.Sambata insa va fi cald in majoritatea zonelor, temperaturile fiind mai ridicate decat in mod normal pentru aceasta perioada. Maximele vor ajunge pana la 20 de grade Celsius.In Capitalavor fi in jur de 19 grade si soare.15 grade16 grade9 grade9 grade11 grade16 grade15 grade13 grade18 grade10 grade18 grade12 grade19 grade17 grade19 gradevremea se raceste accentuat in toata tara. Se vor semnala precipitatii ce vor deveni predominant sub forma de lapovita si ninsoare. Maximele nu mai trec de 10 grade.Si inse raceste. Va ploua si temperatura maxima va fi de 6 grade.1 grad4 grade-8 grade1 grad3 grade2 grade6 grade-5 grade2 grade0 grade1 grad6 grade10 grade-2 grade0 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 25 martie