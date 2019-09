Meteo: Racire brusca a vremii - Urmeaza nopti cu minus 4 grade

Ziare.

com

In partea de nord a tarii, noaptea valorile termice vor ajunge la -4 grade, iar pe timpul zilei nu se vor mai depasi 16 grade, a declarat meteorologul Alina Serban, pentru Agerpres."De joi, masa de aer rece se instaleaza in mai toate regiunile si temperaturile vor fi mai scazute decat in mod normal pentru aceasta perioada. (...) Pare ca, pe timpul zilei, cel mai rece ar fi in ziua de joi, in conditiile in care in sud si sud-est vor fi si ceva innorari, iar temperaturile nu vor mai urca foarte mult.Noptile vor fi din ce in ce mai reci, cu temperaturi intre 4 si 10 grade, in noptile de joi spre vineri, vineri spre sambata si sambata spre duminica. In depresiuni, in estul Transilvaniei, valorile termice vor fi mai scazute, chiar vor deveni negative intre -4 si -3 grade. De asemenea, in aceste zone vor fi conditii de bruma", a explicat meteorologul de serviciu al ANM.va ploua in mai multe regiuni ale tarii, printre care Moldova, Muntenia, Dobrogea si Oltenia. Mercurul din termometre va ajunge la maxime de 22 grade in Moldova, 18 in Maramures, 20 in Crisana, 20 in Transilvania, 20 in Banat, 25 in Oltenia, 28 in Muntenia si 25 grade in Dobrogea.In Bucuresti, vor fi 27 de grade.17 grade19 grade26 grade17 grade16 grade18 grade23 grade19 grade19 grade23 grade19 grade24 grade19 grade25 grade21 grade30 grade18 gradeSise anunta ploi in aceleasi regiuni. Meteorologii prognozeaza maxime de 21 grade in Moldova, 18 in Maramures, 20 in Crisana, 21 in Transilvania, 21 in Banat, 22 in Oltenia, 21 in Muntenia si 21 grade in Dobrogea.In Bucuresti, va fi cam frig si o maxima de 20 de grade.18 grade19 grade19 grade16 grade17 grade18 grade20 grade19 grade19 grade21 grade19 grade21 grade20 grade21 grade22 grade31 grade18 gradeIata cum va fi vremea pana pe 29 septembrie