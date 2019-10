Meteo: Rasfat de toamna cu vreme frumoasa

Ziare.

com

Meteorologii anunta pentruvreme frumoasa si multe grade in termometre. Vor fi maxime de 23 grade in Moldova, 26 in Maramures, 28 in Crisana, 27 in Transilvania, 28 in Banat, 28 in Oltenia, 27 in Muntenia si 22 grade in Dobrogea.In Bucuresti, se anunta 23 de grade.22 grade27 grade19 grade23 grade24 grade25 grade24 grade24 grade21 grade21 grade27 grade23 grade27 grade26 grade27 grade25 grade24 gradeVremea continua in aceleasi note si. Vor fi maxime de 24 grade in Moldova, 26 in Maramures, 27 in Crisana, 27 in Transilvania, 28 in Banat, 27 in Oltenia, 27 in Muntenia si 22 grade in Dobrogea.In Bucuresti, temperatura maxima ajunge pe la 23 de grade.22 grade26 grade19 grade22 grade24 grade25 grade24 grade24 grade21 grade21 grade27 grade23 grade27 grade25 grade26 grade24 grade24 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 3 noiembrie A.G.