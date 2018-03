Meteo: Regatul de Gheata nu dispare in urmatoarele zile

Ziare.

ANM a emis o avertizare de tip cod galben de ninsori si vant , valabila de astazi, incepand cu ora 18:00, pana marti, 20 martie, ora 15:00.inva continua sa fie frig. Se vor inregistra un grad in timpul zilei si -4 noaptea. "Este asteptat ca in Capitala, in aceasta seara, sa apara lapovita si ploaie, favorizand din nou producerea poleiului, urmand ca treptat sa predomine ninsorile. Va continua sa ninga si maine pana spre orele pranzului", a anuntat Gabriela Bancila (ANM).3 grade8 grade-3 grade2 grade3 grade3 grade6 grade-3 grade0 grade3 grade2 grade3 grade2 grade5 grade1 gradeSiva continua sa fie frig in. Mercurul din termometre va ajunge la un grad ziua si -3 noaptea.4 grade5 grade-2 grade2 grade1 grade2 grade2 grade0 grade1 grade2 grade2 grade2 grade4 grade3 grade1 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 1 aprilie A.G.