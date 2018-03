Meteo: Revine iarna. Vreme foarte rece, ploi si ninsori

Ziare.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis trei avertizari de tip cod galben de ninsori si vreme rea valabile pentru urmatoarele zile.Primul cod galben a intrat in vigoare sambata, la ora 14:00, si expira duminica la ora 18:00. Cel de-al doilea cod galben a intrat in vigoare sambata la ora 18:00 si expira duminica la ora 08:00, iar cel de-al treilea cod galben este valabil duminica de la ora 08:00 la 23:00.Si inse raceste. Duminica Va ploua si temperatura maxima va fi de 3 grade.-1 grad7 grade-8 grade1 grad2 grade1 grade3 grade-6 grade2 grade5 grade1 grad6 grade8 grade-2 grade0 grade, temperaturile continua sa scada, in multe zone din tara maximele fiind negative. Va ninge iar vantul va bate cu putere.Si inse face mai frig decat duminica. Maxima nu trece de 0 grade si va ninge.-1 grad5 grade-7 grade7 grad6 grade1 grade6 grade-6 grade2 grade2 grade1 grad3 grade1 grade-2 grade0 grade