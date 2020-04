Meteo: Saptamana aduce si 27 de grade, dar de 1 Mai ploua, sa nu ne suparam ca #stamacasa

Vremea de 1 Mai

Vremea la inceput de saptamna

Ziare.

com

"Vremea va fi in incalzire din punct de vedere termic in urmatoare saptamana, o vreme mai calda decat in mod obisnuit, iar de miercuri vom vorbi de valori ale temperaturilor aerului in partea de sud si de vest a tarii de 27 de grade Celsius. Pentru ziua de 1 Mai, va fi o vreme mai calda, dar instabila in partea de sud-vest si vest a tarii acolo unde pe profilul de sol 0-20 de centimetri situatia este una satisfacatoare.Din pacate, pentru zonele afectate de seceta acei 15 litri/mp de precipitatii sau 20 de litri/mp la nivel izolat nu vor putea sa compenseze deficitul mare si de lunga durata. Pentru ca vorbim si pentru 4-11 mai si 11-18 mai, la nivelul acestor doua saptamani, din prognozele pentru urmatoarele patru saptamani, vor fi cantitati deficitare de precipitatii in aceleasi zone in care si in prezent seceta pedologica inregistreaza valorile cele mai mari", a spus Elena Mateescu, la Digi 24.Aceasta a precizat ca de 1 Mai se vor inregistra precipitatii cu precadere in partea de vest a Olteniei, in Banat, Crisana si Maramures, iar la la nivel izolat in Transilvania si in nordul Moldovei, iar din punct de vedere termic vor fi valori la scara intregii tari intre 12 si 19 grade in jumatatea de vest si de 24-25 de grade Celsius in partea de sud-est a tarii."La acest moment asa cum arata informatiile meteorologice vor fi ploi de 1 Mai in partea de sud-vest, insemnand partea de vest a Olteniei, in Banat, Crisana, in Maramures, iar la la nivel izolat in Transilvania si in nordul Moldovei, vorbim de cantitati de precipitatii in medie de 10-15 litri/mp, iar in zonele de deal si de munte, posibil 15-20 litri/mp. Asa arata informatiile la acest moment, dar pe masura ce ne apropiem de intervalul respectiv vom reveni cu date noi. Din punct de vedere termic vorbim de valori la scara intregii tari intre 12 pana la 18-19 grade Celsius in jumatatea de vest a tarii, iar in partea de sud-est de 24-25 de grade Celsius", a explicat meteorologul ANM.Desi luna este considerata din punct de vedere climatologic cea mai ploioasa luna a primaverii, cu valori de 40-50 de litri/mp, acestea ar trebui distribuite uniform "in timp si spatiu" ca sa compenseze sau sa refaca seceta pedologica, sustine seful ANM.Dar pana atunci, sa vedem cum va fi vremea la inceputul saptamanii.va fi innorat mai in toata tara, precipitatii fiind asteptate in zona litoralului.temperatura maxima va fi 22 grade.: Maxima zilei este de 22 grade Celsius, minima de 7 grade: Maxima zilei este de 16 grade Celsius, minima de 10 grade: Maxima zilei este de 14 grade Celsius, minima de 9 grade: Maxima zilei este de 17 grade Celsius, minima de 5 grade: Maxima zilei e de 16 grade Celsius, minima de 4 grade: Maxima zilei e de 17 grade Celsius, minima de 1 grad: Maxima zilei e de 21 grade Celsius, minima de 3 grade: Maxima zilei e de 17 grade Celsius, minima de 0 grade: Maxima zilei e de 20 grade Celsius, minima de 4 grade: Maxima zilei e de 20 grade Celsius, minima de 6 gradetemperaturile, atat diurne, cat si nocturne, mai cresc cu cateva grade in toata tara si chiar si cu 7 grade in nord. Va fi insa innorat iar in vest sunt si sanse de ploaie.: Maxima zilei este de 24 grade Celsius, minima de 7 grade: Maxima zilei este de 16 grade Celsius, minima de 10 grade: Maxima zilei este de 14 grade Celsius, minima de 11 grade: Maxima zilei este de 24 grade Celsius, minima de 4 grade: Maxima zilei e de 23 grade Celsius, minima de 4 grade: Maxima zilei e de 19 grade Celsius, minima de 4 grad: Maxima zilei e de 25 grade Celsius, minima de 7 grade: Maxima zilei e de 21 grade Celsius, minima de 2 grade: Maxima zilei e de 23 grade Celsius, minima de 6 grade: Maxima zilei e de 24 grade Celsius, minima de 8 gradeDe miercuri incep ploile mai serios in sud-vest, in timp ce temperaturile mai fluctueaza cu cateva grade.