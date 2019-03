Meteo: Saptamana incepe cu vreme calda si maxime de pana la 18 grade Celsius

luni

marti

miercuri

Capitala

Ziare.

com

Pentru ziua de, meteorologii anunta vreme calda si temperaturi ridicate."Valorile termice vor creste semnificativ fata de intervalul anterior, astfel incat vremea va deveni calda in toate regiunile. Cerul va aveatemporare in vestul, centrul si nordul tarii, iar in a doua parte a noptii de luni spre marti va ploua slab in Crisana, Maramures, nord-vestul Transilvaniei si pe arii restranse in Banat, in timp ce in zonele montane aferente vor fi precipitatii mixte. In restul teritoriului, cerul va fi variabil spre mai mult senin", informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Tot luni,va avea intensificari temporare la munte, cu viteze mai mari pe creste, mai ales ale Carpatilor Orientali si ale Muntilor Apuseni, unde in a doua parte a zilei se vor depasi 70-90 km/h.se vor incadra de la 8...10 grade in estul Transilvaniei si pe litoral, pana in jurul a 18 grade, local in Banat si Oltenia, iar cele minime vor fi cuprinse intre -3 si 8 grade, izolat mai scazute in depresiuni. Dimineata si noaptea, in zonele joase de relief, vor fi conditii de ceata", mai arata ANM.Vremea calda continua si, chiar daca in vestul, centrul si nordul tarii, temperaturile vor scadea usor."Cerul va avea innorari temporare, in cursul zilei va, pe arii restranse in vest, centru si nord, iar noaptea, local in sud, nord si nord-vest, exceptand zona Maramuresului, unde vor fi si lapovite sau ninsori. La munte, pe spatii mici se vor semnala precipitatii mixte.va avea intensificari temporare in zona montana, cu viteze mai mari pe creste, dar local si la cote mai reduse, ziua si in restul teritoriului.se vor incadra intre 7...9 grade in depresiunile din estul Transilvaniei si pana in jurul a 18 grade, local in Muntenia, vestul Dobrogei si extremitatea de sud a Moldovei, iar cele minime vor fi cuprinse intre -4 si 7 grade. Dimineata, izolat, vor fi conditii de ceata", mai informeaza reprezentantii ANM.Meteorologii anuntasi pentru ziua de, cand cerul va fi variabil, cu innorari mai ales ziua in nordul, centrul si estul tarii, unde local va ploua slab."In zona de munte, indeosebi in Carpatii Orientali, pe arii restranse vor fi precipitatii mixte. Vantul va avea intensificari la munte, mai ales pe creste, dar izolat si la cote mai reduse si in restul teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra intre 6...7 grade in depresiuni si 16...18 grade in regiunile sudice, iar cele minime vor fi cuprinse intre -4 si 7 grade, mai coborate in depresiuni, spre -8 grade", se mai arata in informarea ANM.In, vremea va fi calda pentru aceasta perioada, in cursul zilei de luni temperatura maxima fiind de 14 grade si cea minima de 3 grade Celsius. Marti va fi vreme calda cu maxime de 17-18 grade Celsius, insa in a doua parte zilei vor fi innorari, apoi in cursul noptii va ploua slab.