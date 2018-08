Meteo: Saptamana incepe cu vreme frumoasa, dar de miercuri se intorc ploile

Ziare.

com

"Pentru ziua de luni, se mentine o vreme in general frumoasa, chiar si calduroasa, mai ales in zonele de campie. Vom avea temperaturi maxime cuprinse intre 27 si 34 de grade. Valorile de 33-34 de grade se vor inregistra in regiunile de vest. Cerul va avea unele innorari, iar in zona de munte, pe arii restranse vor fi averse cu descarcari electrice", a declarat, Dinu Marasoiu, meteorolog de serviciu in cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).De asemenea, vreme frumoasa va fi si pe litoral unde se vor inregistra in jur de 28 de grade Celsius."Marti, vremea va persista frumoasa, cu temperaturi maxime intre 28 si 34 de grade. Ziua, doar izolat, vor fi averse si descarcari electrice in zona de munte, iar noaptea aceste fenomene pot aparea in regiunile de nord si vest. La munte va fi o vreme placuta. (...) Apa marii va avea o temperatura de 25-26 de grade, deci foarte favorabila, iar in aer va fi in jur de 28 de grade", informeaza reprezentantul ANM.La inceput de saptamana, in Capitala vremea va fi frumoasa si calduroasa. Maximele vor fi in jur de 32-33 de grade. Insa, de miercuri, vremea se va schimba usor."Miercuri va fi o usoara schimbare pentru partea de nord, centru si vest a tarii, local vor aparea averse cu descarcari electrice. Pentru regiunile de sud si est vremea se mentine frumoasa, iar temperaturile maxime vor ajunge pana la 33-34 de grade, temperatura pe care o asteptam miercuri si in Capitala", a mai anuntat meteorologul.