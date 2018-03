Meteo: Scapam de codul portocaliu, nu si de frig

Ziare.

nu se anunta prea multe precipitatii, doar in Craiova va mai ninge slab. In restul tarii, vremea va fi mohorata si rece, iar cerul va fi mai multe noros.In Capitala, cerul va fi partial noros, insa temperaturile nu vor fi prea ridicate. Maxima va arata 2 grade Celsius, in timp ce minima coboara 3 grade sub 0.: max. 5 grade C/ min. -5 grade C: max. 5 grade C/ min. -3 grade C: max. 3 grade C/ min. -1 grad C: max. 4 grade C/ min. -2 grad C: max. 1 grad C/ min. -3 grade C: max. 2 grade C/ min. -2 grade C: max. 2 grade C/ min. -4 grade C: max. 3 grade C/ min. -3 grade C: max. 5 grade C/ min. -4 grade C: max. 5 grade C/ min. -3 grade C.Ziua devine cu ceva ploi in sudul tarii, iar in rest va fi vreme inchisa cu mici exceptii unde cerul va fi variabil: Cluj, Botosani si Suceava.In Bucuresti apare soarele, dar temperatura maxima ramane neschimbata. La amiaza se vor inregistra, ca si sambata, 2 grade Celsius.: max. 6 grade C/ min. -9 grade C: max. 6 grade C/ min. -7 grade C: max. 3 grade C/ min. -1 grad C: max. 6 grade C/ min. -2 grad C: max. 2 grad C/ min. -3 grade C: max. 4 grade C/ min. -2 grade C: max. 7 grade C/ min. -4 grade C: max. 6 grade C/ min. -3 grade C: max. 9 grade C/ min. -2 grade C: max. 6 grade C/ min. -3 grade C.Vezi si prognoza meteo pana pe 1 aprilie