Meteo: Scapam de ploi si ne bucuram de soare!

Temperaturile maxime se vor situa intre 18 si 24 de grade.In Capitala, cerul va fi mai mult senin, temperatura maxima ajungand la 26 grade Celsius, in timp ce pe parcursul noptii se vor inregistra 11 grade Celsius.Iata ce temperaturi se anunta marti si in alte orase:18 grade19 grade21 grade23 grade23 grade21 grade21 grade21 grade24 grade24 grade23 grade24 grade23 grade23 grade24 gradetemperaturile cresc usor si mai dispar din nori. Maximele vor indica intre 20 si 28 grade Celsius.In Bucuresti, termometrele vor arata o temperatura maxima de 28 grade Celsius, iar minima, inregistrata pe parcursul noptii, nu va trece de 12 grade Celsius. Cerul va fi mai mult senin.Iata ce temperaturi se vor inregistra miercuri si in alte orase:22 grade20 grade25 grade25 grade24 grade24 grade24 grade25 grade26 grade26 grade26 grade26 grade25 grade25 grade26 grade