Meteo: Se anunta zile toride in continuare

Marti vom avea maxime de 34 de grade in Moldova si Maramures, 35 in Crisana, 34 in Transilvania, 35 in Banat, 36 in Oltenia, 34 in Muntenia si 33 de grade in Dobrogea. Nu sunt asteptate ploi, insa va fi ceva mai innorat in Moldova, Transilvania si Maramures.In Capitala, marti, cerul va fi mai mult senin, iar termometrele vor indica o temperatura maxima de 34 de grade Celsius.29 grade34 grade27 grade30 grade32 grade32 grade31 grade31 grade32 grade33 grade34 grade32 grade36 grade34 grade34 grade33 grade32 gradeMiercuri se anunta maxime de 35 de grade in Moldova, 34 in Maramures, 35 in Transilvania, 35 in Crisana si Banat, 36 in Oltenia si Muntenia, iar 34 in Dobrogea.In Bucuresti, vremea se mentine caniculara, temperatura maxima ajungand la 35 de grade Celsius.29 grade35 grade29 grade31 grade32 grade32 grade32 grade31 grade32 grade34 grade34 grade33 grade36 grade34 grade35 grade34 grade32 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 1 septembrie