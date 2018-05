Meteo: Se apropie weekendul, vin ploile. Cand si unde va fi, totusi, soare

Ziare.

Vineri ploua aproape peste tot, mai putin in Oltenia, insa media temperaturilor maxime va depasi 25 de grade Celsius.In Capitala, vremea nu va fi incantatoare. Se anunta cer temporar noros, averse si descarcari electrice. Vestea buna e ca va fi cald, termometrele vor indica o maxima de 28 de grade, iar minima va arata 16 grade.Iata ce temperaturi se anuntain tara:24 grade23 grade25 grade26 grade27 grade27 grade26 grade28 grade29 grade27 grade28 grade28 grade28 grade28 grade28 grade, va ploua in toata tara si se vor semnala averse cu descarcari electrice.Bucurestiul va fi, de asemenea, ploios cu cer temporar noros, averse, descarcari electrice. Temperatura maxima se mentine constanta si va fi de 28 grade, in timp ce minima nu va cobori sub 17 grade.Iata ce temperaturi se vor inregistra,, si in alte mari orase:24 grade21 grade24 grade27 grade27 grade26 grade26 grade26 grade26 grade29 grade28 grade27 grade28 grade28 grade28 gradese mai potolesc ploile. Regiunile in care nu vor fi precipitatii sunt Moldova, Maramures si Muntenia.Bucurestiul va fi, in sfarsit, lipsit de ploaie, insa cerul va fi temporar noros. Maxima va fi de 27 grade, iar minima de 16 grade.Iata si temperaturile care se vor inregistra,, in alte mari orase:23 grade21 grade24 grade26 grade27 grade24 grade26 grade26 grade27 grade28 grade26 grade28 grade26 grade26 grade27 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 3 iunie