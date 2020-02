Meteo: Se incalzeste incet, dar sigur

Ziare.

com

Duminica, temperaturile maxime vor fi de 12 grade in Moldova, 11 in Transilvania, 9 in Maramures, 12 in Crisana si Banat, 12 in Oltenia, 11 in Muntenia si 10 in Dobrogea.In Capitala, ultima zi a saptamanii aduce o temperatura maxima de 11 grade Celsius.8 grade11 grade8 grade9 grade8 grade9 grade11 grade11 grade10 grade10 grade11 grade11 grade13 grade13 grade12 grade12 grade9 gradeLuni temperaturile maxime in regiunile tarii vor arata astfel: 16 grade in Moldova, 13 in Maramures, 16 Crisana, 13 Transilvania, 16 Banat, 14 Oltenia, 16 Muntenia, iar in Dobrogea vor fi 12 grade.In Bucuresti luni vor fi maxim 15 grade.12 grade14 grade9 grade14 grade11 grade11 grade13 grade14 grade14 grade13 grade14 grade14 grade15 grade14 grade13 grade14 grade12 grade