Meteo: Se incalzeste usor in duminica de alegeri

Precizam ca Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica dimineata, mai multe avertizari de tip cod galben de polei pentru judetele Bacau, Neamt, Vrancea, Iasi si Vaslui. Avertizarea e valabila pana la ora 11:00.Duminica vor fi maxime de 6 grade in Moldova, 14 in Maramures, 15 in Crisana, 14 in Transilvania, 14 in Banat, 9 in Oltenia, 10 in Muntenia si 12 grade in Dobrogea.Duminica, in Bucuresti, vor fi maxim 6 grade si se anunta ceva ploi slabe.11 grade14 grade11 grade1 grad13 grade11 grade6 grade12 grade3 grade7 grade13 grade6 grade14 grade6 grade7 grade8 grade12 gradeLuni, in Capitala, vor fi 10 grade Celsius si scapam de ploi.10 grade13 grade13 grade4 grade13 grade11 grade8 grade13 grade4 grade9 grade13 grade8 grade14 grade9 grade10 grade13 grade13 grade