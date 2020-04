Meteo: Se mai raceste vremea si vin si ploile, in a doua zi de Pasti

Ziare.

com

Prima zi a saptamanii aduce vreme relativ inchisa in centrul si sudul tarii, potrivit datelor Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Pe le Craiova se asteapta chiar si ploi. Doar in nord soarele va straluci mai multa vreme. Dar va fi destul de cald, cu temperaturi maxime de pana pe la 17 grade. In plus, nu se anunta nici minime negative si nici vant puternic.Luni, in Bucuresti, soarele se va arata doar cate putin. Cerul va fi partial noros, iar vantul va bate usor. Tempraturile minime nu vor cobori sub 9 grade Celsius, iar maximele vor ajunge la 16 grade Celsius.15 grade Celsius15 grade Celsius12 grade Celsius15 grade Celsius13 grade Celsius14 grade Celsius16 grade Celsius16 grade Celsius17 grade Celsiusse mai raceste un pic, mai ales in est. Nu se mai asteapta ploi, dar nici nu se va insenina cu totul, ci vom avea cer variabil, pe arii extinse.Si in, in a doua zi a saptamanii, cerul va fi variabil, iar vantul va sufla, in continuare usor. Temperaturile maxime vor ajunge tot la 16 grade, ca si in ajun. Doar noapte va fi ceva mai frig, cu minime de doar 4 grade Celsius.14 grade Celsius14 grade Celsius11 grade Celsius12 grade Celsius14 grade Celsius15 grade Celsius15 grade Celsius16 grade Celsius18 grade CelsiusDe, chiar daca nu se incalzeste cine stie ce, norii se mai retrag, iar soarele va straluci pe arii mai extinse.