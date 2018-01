Meteo: Se raceste usor, dar inca nu vine iarna

Ziare.

Scaderea temperaturilor se va simti mai mult in zonele de est si sud, in timp ce in vestul tarii maximele vor ajunge si azi pana la 15 grade celsius. Cele mai mici temperaturi vor fi inregistrate in nordul Moldovei, unde maximele nu vor trece de 4 grade celsius.Ploile, slabe cantitativ, isi vor face simtita prezenta mai mult in est si nordul extrem, in timp ce vantul va sufla slab, cu unele intensificari, mai ales in zona de sud-est a tarii.In, temperaturile scad usor, ceata va fi prezenta dimineata si noaptea, iar cerul va fi mai mult acoperit de nori. Totusi, maximele zilei urca pana la 10 -11 grade, iar minimele cresc pana la 1-2 grade.- Bucuresti: Max: 10 grade C - Min: 0 grade C- Baia Mare: Max: 12 grade C - Min: 4 grade C- Brasov: Max: 10 grade C - Min: -1 grade C- Cluj-Napoca: Max: 8 grade C - Min: 2 grade C- Constanta: Max: 9 grade C - Min: 5 grade C- Craiova: Max:10 grade C - Min: 2 grade C- Galati: Max:8 grade C - Min: 2 grade C- Iasi: Max: 6 grade C - Min: 2 grade C- Suceava: Max: 4 grade C - Min: 2 grade C- Timisoara: Max: 14 grade C - Min: 5 grade CSi marti temperaturile continua sa scada, mai ales in sud si est, dar se mentin mai ridicate fata de cele normale pentru aceasta perioada, cu maxime de pana la 12 grade celsius.Ploaia va aparea mai ales in regiunile extracarpatice, iar in zonele montane si posibil in Moldova, vor fi lapovita sau fulguieli. In zonele joase, ceata va fi prezenta dimineata si noaptea. Temperaturile vor continua sa scada in sud si est, in timp ce cel mai cald va fi in zonele de vest ale tarii, unde maximele vor ajuge pana la 12 grade.In, maximele vor continua sa scada, pana la 6-7 grade, dar si minimele vor creste, pana la 2-3 grade. Cerul va ramane innorat si este posibil sa si ploua sporadic si slab.- Bucuresti: Max: 10 grade C - Min: 3 grade C- Baia Mare: Max: 10 grade C - Min: 2 grade C- Brasov: Max: 6 grade C - Min: -2 grade C- Cluj-Napoca: Max: 8 grade C - Min: 0 grade C- Constanta: Max: 7 grade C - Min: 6 grade C- Craiova: Max: 5 grade C - Min: 1 grade C- Galati: Max: 5 grade C - Min: 4 grade C- Iasi: Max: 3 grade C - Min: 1 grade C- Suceava: Max: 1 grade C - Min: 0 grade C- Timisoara: Max: 10 grade C - Min: 4 grade C