Meteo: Se raceste vremea

Ziare.

com

Mai mult, Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri dimineata, mai multe atentionari de tip cod galben de vant valabile pentru mai multe judete. Iata zonele afectate se anunta averse in toata tara. Meteorologii anunta maxime de 10 grade in Moldova, 8 in Maramures, 9 in Crisana, 8 in Transilvania, 10 in Banat, 10 in Oltenia, 11 in Muntenia si 12 grade in Dobrogea.In Bucuresti, maxima atinge 14 grade si va ploua.4 grade9 grade15 grade5 grade6 grade7 grade11 grade6 grade7 grade15 grade9 grade13 grade9 grade9 grade9 grade15 grade6 gradeSivor fi averse, in unele regiuni se anunta chiar lapovita. Vor fi maxime de 11 grade in Moldova, 5 in Maramures, 8 in Crisana, 7 in Transilvania, 9 in Banat, 6 in Oltenia, 10 in Muntenia si 11 grade in Dobrogea.In Bucuresti, maxima atinge 13 grade. Meteorologii anunta si ploi.7 grade5 grade10 grade8 grade6 grade3 grade7 grade7 grade11 grade12 grade7 grade11 grade7 grade8 grade8 grade14 grade6 gradeA.G.