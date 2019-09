Meteo: Septembrie incepe cu maxime de 36 de grade, dar de marti vin ploile

Brasov: 28 grade

Oradea: 33 grade

Constanta: 28 grade

Suceava: 30 grade

Baia Mare: 31 grade

Cluj-Napoca: 32 grade

Pitesti: 31 grade

Sibiu: 29 grade

Iasi: 32 grade

Galati: 32 grade

Arad: 33 grade

Ploiesti: 32 grade

Timisoara: 33 grade

Craiova: 32 grade

Drobeta-Turnu Severin: 32 grade

Giurgiu: 32 grade

Targu Mures: 31 grade

Brasov: 29 grade

Oradea: 34 grade

Constanta: 28 grade

Suceava: 31 grade

Baia Mare: 31 grade

Cluj-Napoca: 32 grade

Pitesti: 32 grade

Sibiu: 31 grade

Iasi: 33 grade

Galati: 33 grade

Arad: 33 grade

Ploiesti: 32 grade

Timisoara: 34 grade

Craiova: 33 grade

Drobeta-Turnu Severin: 33 grade

Giurgiu: 34 grade

Targu Mures: 32 grade

Cei mai avantajati vor fi cei care se afla pe litoral in aceasta perioada, caci soarele va tine cu ei urmatoarele trei zile.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, vremea va fi frumoasa, chiar caniculara pe alocuri. Cerul va fi acoperit partial cu nori, iar temperaturile vor ajunge la amiaza pana la 34 de grade in Muntenia, 33 de grade in Dobrogea, 33 de grade in Moldova, 33 de grade in Maramures, 34 de grade in Transilvania, 34 de grade in Crisana, 34 de grade in Banat si 34 de grade in Oltenia.In Bucuresti , mercurul din termometre va urca pana la 32 de grade., vremea ramane calduroasa, iar cerul va fi acoperit partial de nori. Maximele vor urca pana la 35 de grade, iar minimele vor cobori pana la 8 grade.Cel mai cald va fi in Muntenia si Oltenia, unde mercurul din termometre va arata 35 de grade la amiaza. Cat despre celelalte regiuni, vor fi 34 de grade in Dobrogea, 34 de grade in Moldova, 33 de grade in Maramures, 34 de grade in Transilvania, 34 de grade in Crisana, 34 de grade in Banat si 34 de grade in Oltenia.In Capitala se prognozeaza ca vor fi 33 de grade.Deincep ploile. Averse vor cadea in estul, centrul si vestul tarii, dar nu vor fi insemnate cantitativ, iar maximele vor ajunge pana la 36 de grade in Muntenia.