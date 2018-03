Meteo: Sfarsit de saptamana calduros, dar de luni revin ploile

Ziare.

com

Astfel, in acest sfarsit de saptamana, mercurul din termometre va ajunge pana la 10 grade in nord-vest si in centru si 20 de grade in Lunca Dunarii.In vest, nord-vest si centru cerul va fi mai mult noros, iar noaptea va ploua slab.In celelalte regiuni, cerul cerul va fi acoperit de nori doar in primele ore ale zilei, iar apoi va fi senin. Exista probabilitatea sa cada averse, insa pe arii restranse, dupa apusul soarelui.In Capitala, vremea va fi frumoasa, iar temperaturile vor ajunge la 18 grade la amiaza.12 grade13 grade13 grade8 grade12 grade16 grade12 grade14 grade15 grade15 grade17 grade16 grade18 grade18 grade17 grade, vremea va deveni instabila in cea mai mare parte a tarii. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 9 grade in Moldova si 19 grade in Lunca Dunarii, cu cele mai ridicate valori in sudul extrem, iar cele minime vor fi cuprinse intre 2 si 9 grade.Innorarile vor fi temporar accentuate si va ploua, ziua mai ales in jumatatea de vest a tarii, iar spre seara si noaptea in toate regiunile. Vor fi mai ales averse, local moderate si izolat chiar insemnate cantitativ, insotite pe arii restranse si de descarcari electrice.Precipitatii mixte vor mai fi doar in masivele cele mai inalte, la peste 1900 m altitudine. Vantul va avea intensificari locale, indeosebi in cursul zilei, mai ales in vest si sud-est si la munte.In Bucuresti, temperatura maxima va fi de 16 grade, iar cea minima de 7-8 grade. Cerul va avea innorari temporare, mai accentuate spre seara si noaptea, cand vor fi averse, posibil insotite de descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat.