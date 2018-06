Meteo: Sfarsit de saptamana cu 32 de grade, dar si furtuni

Ziare.

com

Apa marii incepe usor-usor sa se incalzeasca, ajungand zilele acestea la 23 de grade.In, temperatura creste putin. Vor fi 30 de grade in timpul zilei si 17 grade noaptea. Norii isi vor face aparitia la amiaza.27 grade23 grade24 grade26 grade27 grade28 grade28 grade29 grade30 grade31 grade29 grade32 grade31 grade31 grade31 gradese anunta 32 de grade insi 17 in timpul noptii. Vor fi nori, dar nu vor fi averse.28 grade24 grade24 grade28 grade30 grade30 grade29 grade29 grade31 grade29 grade31 grade30 grade32 grade30 grade32 gradese anunta cer senin in Capitala si 30 de grade in timpul zilei. Noaptea vor fi 17 grade.26 grade24 grade24 grade27 grade28 grade27 grade28 grade29 grade30 grade29 grade28 grade29 grade29 grade29 grade30 gradeIata cum va fi vremea pana pe 17 iunie , dar si prognoza pentru aceasta vara care se anunta fierbinte A.G.