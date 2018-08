Meteo: Sfarsit de saptamana cu pana la 35 de grade

Ziare.

vor fi maximum 34 de grade in Moldova, Oltenia, Banat si Crisana, 31 in Maramures, 32 in Transilvania, 33 in Muntenia si 30 in Dobrogea.Invor fi 31 de grade ziua si 17 noaptea.26 grade28 grade28 grade28 grade30 grade29 grade29 grade30 grade32 grade33 grade30 grade33 grade34 grade32 grade31 gradePentrumeteorologii anunta 34 de grade in Moldova, Muntenia si Banat, 31 la Maramures, 33 in Crisana si Transilvania, 35 in Oltenia si 32 in Dobrogea.Inmeteorogologii informeaza ca vor fi 32 de grade ziua si 17 noaptea.27 grade28 grade29 grade28 grade30 grade31 grade30 grade31 grade32 grade32 grade31 grade32 grade33 grade33 grade32 grade.Si pentruvremea va fi buna pentru plimbari. Atat la munte, cat si pe litoral se anunta temperaturi potrivite pentru drumetii sau plaja.In Capitala vor fi maximum 33 de grade ziua si 18 noaptea.28 grade29 grade29 grade28 grade29 grade32 grade29 grade32 grade33 grade27 grade32 grade27 grade32 grade33 grade33 grade.A.G.