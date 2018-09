Meteo: Sfarsit de saptamana cu ploi

Ziare.

Vineri, temperaturile maxime inregistrate in tara ajung si la 31 de grade in unele regiuni, mai exact Crisana si Banat. Vor fi maximum 30 de grade in Maramures, Oltenia, Transilvania si 29 de grade in Moldova si Muntenia.In Dobrogea va ploua, iar temperatura maxima ajunge la 27 de grade.Vineri, in Bucuresti, cerul va fi variabil, iar termometrele vor indica o temperatura maxima de 29 de grade. Pe parcursul noptii se vor inregistra 14 grade.24 grade25 grade25 grade28 grade28 grade28 grade26 grade26 grade27 grade30 grade27 grade30 grade29 grade30 grade28 grade.Sambata se intorc ploile. Va ploua in Maramures, Transilvania si Banat, unde se vor semnala si descarcari electrice. In Moldova va ploua, de asemenea, insa nu vor fi descarcari electrice, iar temperatura maxima aici va fi de 30 de grade.In restul tarii, cerul se mentine variabil, iar temperaturile maxime variaza intre 28 si 30 de grade Celsius.In Capitala, sambata, maxima va fi de 30 de grade, iar cerul va fi variabil. In timpul noptii se vor inregistra 14 grade.24 grade28 grade26 grade26 grade27 grade29 grade26 grade27 grade28 grade28 grade29 grade29 grade31 grade31 grade31 grade.Duminica se racoreste in Capitala. Maxima in timpul zilei va fi de 28 de grade, iar in timpul noptii 14 grade. Pe parcursul zilei, cerul va fi partial noros.22 grade26 grade20 grade24 grade24 grade27 grade24 grade22 grade26 grade27 grade26 grade27 grade30 grade30 grade28 grade.