Temperaturile vor scadea fata de zilele precedente, insa vor fi peste media normala a lunii februarie, potrivit prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie ( ANM )., cel mai cald va fi in sudul tarii, unde temperatura maxima va fi inregistrata insi- 9 grade. Cea mai scazuta temperatura va fi in, unde termometrele vor arata 4 grade Celsius.In, va ploua slab, iar cerul va fi cam noros si maxima nu va depasi 5 grade, minima inregistrata fiind de -1 grad.: 2 grade Celsius: 3 grade Celsius: 4 grade Celsius: 7 grade Celsius: 6 grade Celsius: 8 grade Celsius: 4 grade Celsius: 3 grade Celsius: 6 grade Celsius: 6 grade Celsius.ne aduce temperaturi scazute in mai toate regiunile tarii. Temperatura maxima va fi inregistrata in zona, 7 grade Celsius, iar minima in, unde mercurul din termometre nu va urca peste 3 grade.: 5 grade Celsius: 6 grade Celsius: 6 grade Celsius: 4 grade CelsiusIncerul va fi noros, va ninge slab si maxima nu va depasi 3 grade Celsius, minima inregistrata fiind de 1 grad.: 0 grade Celsius: 2 grade Celsius: 4 grade Celsius: 4 grade Celsius: 3 grade Celsius: 4 grade Celsius: 4 grade Celsius: 4 grade Celsius: 5 grade Celsius: 4 grade Celsius., temperaturile vor creste usor, iar cerul va fi variabil in mai toate regiunile tarii. Insi in zonacerul va fi mai mult noros si vor fi conditii de ploaie.