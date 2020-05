Meteo: Sfarsit de weekend cu vijelii

Brasov: 13 grade

13 grade Oradea: 16 grade

16 grade Constanta: 15 grade

15 grade Suceava: 18 grade

18 grade Baia Mare: 14 grade

14 grade Cluj-Napoca: 13 grade

13 grade Pitesti : 14 grade

: 14 grade Sibiu: 14 grade

14 grade Iasi: 17 grade

17 grade Galati : 18 grade

: 18 grade Arad: 17 grade

17 grade Ploiesti : 19 grade

: 19 grade Timisoara: 17 grade

17 grade Craiova : 14 grade

: 14 grade Giurgiu : 16 grade

: 16 grade Targu Mures: 16 grade

Ziare.

com

In Bucuresti vremea va fi inchisa, vor cadea precipitatii si termometrul nu va indica mai mult de 17 grade.Iata maximele de duminica in alte orase din tara:De asemenea, meteorologii au emis un cod galben de vreme rea , valabil de duminica, ora 12:00, pana luni, la ora 22:00.Astfel, in Muntenia, Moldova si local in Transilvania, Oltenia si Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi local 25...30 l/mp si pe arii restranse, mai ales in Muntenia si in zona de munte, 40...60 l/mp.Vor fi frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului cu viteze, in general, de 60...70 km/h, vijelii si, izolat, grindina.Astfel de fenomene se vor semnala si in restul teritoriului, dar pe arii mai restranse., soarele va iesi din nori doar in Banat, Crisana si Maramures. In restul tarii, vremea ramane ploioasa, unde maximele vor fi cuprinse intre 17 si 21 de grade.In Moldova, termometrul va arata maxim 18 grade, In Dobrogea 20, in Muntenia 18, in Oltenia 20, iar in Transilvania 18.