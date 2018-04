Meteo: Sfarsitul minivacantei de 1 Mai aduce vreme frumoasa si temperaturi ridicate

Ziare.

com

Potrivit ANM, cerul va fi variabil si mai mult noros in anumite orase, insa temperaturile nu dezamagesc si se mentin peste 25 de grade Celsius in mare parte din tara.In Bucuresti, marti, cerul va fi mai mult senin, temperatura maxima ajungand la 28 grade Celsius. Pe timpul noptii, temperatura se mentine ridicata pentru aceasta perioada a anului si va indica 10 grade.27 grade19 grade27 grade26 grade28 grade27 grade27 grade28 grade28 grade27 grade27 grade28 grade28 grade29 grade28 gradeMiercuri, in Capitala, vremea va fi la fel de frumoasa ca marti. Termometrele vor indica o temperatura maxima de 28 grade Celsius, iar cea minima va fi de 10 grade Celsius.27 grade19 grade27 grade28 grade29 grade26 grade28 grade28 grade28 grade29 grade27 grade30 grade28 grade29 grade27 grade