Meteo: Sfarsitul saptamanii aduce vreme mai buna

Ziare.

com

Pentrumeteorologii prognozeaza precipitatii sub forma de ploi si ninsori. Mercurul din termometre va indica maxime de 11 grade in Moldova, 4 in Maramures, 7 in Crisana, 7 in Transilvania, 10 in Banat, 11 in Oltenia, 10 in Muntenia si 10 grade in Dobrogea.Iese soarele si in Bucuresti, unde vor fi 11 grade.4 grade7 grade7 grade9 grade5 grade6 grade9 grade7 grade10 grade9 grade10 grade11 grade11 grade11 grade12 grade11 grade7 gradeSise anunta precipitatii, dar doar in Transilvania, in restul regiunilor fiind soare. Vor fi maxime de 9 grade in Moldova, 6 in Maramures, 10 in Crisana, 8 in Transilvania, 11 in Banat, 12 in Oltenia, 11 in Muntenia si 9 grade in Dobrogea.In Bucuresti, maxima ajunge la 12 grade.4 grade9 grade8 grade9 grade7 grade7 grade11 grade7 grade8 grade9 grade11 grade11 grade11 grade12 grade12 grade12 grade7 gradeDeincepe sa se incalzeasca in toata tara.In Bucuresti, se anunta 13 grade.10 grade11 grade12 grade12 grade8 grade11 grade14 grade13 grade14 grade13 grade14 grade13 grade14 grade17 grade17 grade15 grade10 gradeA.G.